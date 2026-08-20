در نشست کمیسیون حمایت از تولید مجلس با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، مشکلات بخش‌های مختلف تولیدی به‌ صورت مستقیم بررسی و برای حل برخی از این مشکلات تصمیماتی اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نماینده مردم تربت‌ حیدریه، زاوه و مه‌ ولات در مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از موضوعات مطرح‌ شده در نشست کمیسیون حمایت از تولید با فعالان اقتصادی خراسان رضوی، تمدید مهلت واردکنندگان و تولیدکنندگان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرک بود که مقرر شد این مهلت حداقل سه ماه تمدید شود؛ البته درخواست استان، تمدید این مهلت تا پایان سال و مطابق رویه سال‌های گذشته است.

محسن زنگنه افزود: موضوع دیگر، مشکلات تعهد ارزی مبادلات تجاری با افغانستان بود؛ چرا که بخش قابل توجهی از معاملات تجار و تولیدکنندگان استان با افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌ شود و این ریال باید در داخل کشور به ارز تبدیل و تعهد ارزی آن نیز انجام شود.

نماینده مردم تربت‌ حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد هفته آینده، دوشنبه یا سه‌ شنبه، جلسه‌ ای در بانک مرکزی برگزار شود تا این مشکل مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که رفع آن می‌ تواند ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه فعالیت تولیدکنندگان و تجارت استان با افغانستان ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به پیگیری موضوع تأمین مالی و ایجاد صندوق‌ های تضمین، ادامه داد: نخستین صندوق تضمین ملی هفته گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و در این نشست مقرر شد با همکاری اتاق بازرگانی استان، زمینه راه‌ اندازی نخستین صندوق تضمین منطقه‌ ای و استانی در خراسان رضوی با سرمایه‌ ای بیش از هزار میلیارد تومان فراهم شود.

زنگنه درباره تأمین سوخت واحدهای تولیدی نیز گفت: با توجه به احتمال بروز مشکلات گاز و سوخت در زمستان، مقرر شد بر اساس مصوبه وزارت صمت و با تأکید استاندار، همه بخش‌ های استان از ظرفیت‌ های موجود برای ذخیره‌ سازی سوخت استفاده کنند تا طی دو تا سه ماه آینده، ذخایر سوخت واحدهای تولیدی به حداکثر ممکن برسد و در فصل زمستان با مشکل مواجه نشوند.

وی در ادامه به موضوع دارایی‌ های نامشهود و فکری اشاره کرد و گفت: در زمینه دارایی‌ های نامشهود و دارایی‌ های فکری، خلهای قانونی وجود دارد و در همین نشست، وزارت اقتصاد قول‌ هایی برای تأمین مالی این بخش با همکاری معاونت علمی و پیگیری کمیسیون حمایت از تولید مجلس ارائه کرد.

نماینده مردم تربت‌ حیدریه، زاوه و مه‌ ولات افزود: هدف این است که هرچه سریع‌ تر امکان ثبت دارایی‌ های نامشهود و فکری در سامانه مربوط فراهم شود تا این دارایی‌ ها به‌ عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرند.

به گفته زنگنه، کمیسیون حمایت از تولید مجلس همچنین متعهد شد موضوع تدوین و پیگیری «قانون جامع دارایی‌ های نامشهود» را به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.