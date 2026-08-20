در آیین رونمایی از کتاب «یاران راستین؛ خاطرات حسین رثایی» در مشهد، ابعاد مختلف این اثر از منظر تاریخی، تربیتی و پژوهشی بررسی شد؛ آیینی که با قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش و روایت‌هایی از زندگی، تجربه‌های مدیریتی و ارتباطات فرهنگی حسین رثایی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین رونمایی و گفت‌و‌گو درباره کتاب «یاران راستین؛ خاطرات حسین رثایی» از مجموعه تاریخ شفاهی کتابخانه ملی ایران، با حضور غلامرضا امیرخانی، حسین رثایی، سید صدرا میردامادی، حجت‌الاسلام محمدرضا نورالهیان، سید محمود سادات، احمدرضا کامیار و محمدرضا حیدری در سالن فردوسی مجتمع دکتر شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد. در این آیین همچنین پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، قرائت شد.

کتاب «یاران راستین؛ خاطرات حسین رثایی» به اهتمام احمدرضا کامیار و در قالب مجموعه تاریخ شفاهی کتابخانه ملی ایران منتشر شده است. این اثر، روایتگر بخش‌هایی از زندگی فرهنگی، آموزشی و مدیریتی حسین رثایی و خاطرات او از چهره‌هایی، چون شهید آیت‌الله بهشتی و شهید محمدعلی رجایی است و در سه فصل، رخداد‌های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه‌های او در حوزه آموزش و پرورش و مدیریت شهری و خاطراتش از رجال انقلاب را دربر می‌گیرد.

در ابتدای این برنامه، سید صدرا میردامادی، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی خراسان، با اشاره به جایگاه حسین رثایی در عرصه فرهنگی و آموزشی خراسان گفت: «این جلسه به اعتبار شخصیت دکتر حسین رثایی، چهره‌ای وارسته و اخلاقی که در چهار پنج دهه گذشته در خراسان منشأ اثر بوده است، شکل گرفته و بسیار خرسندیم که امروز خاطرات و تجربه‌های گران‌سنگ ایشان در قالب این کتاب در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.»

وی با تأکید بر اهمیت تاریخ شفاهی در مأموریت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: «یکی از مأموریت‌های اصلی کتابخانه ملی، ثبت، حفظ و گردآوری خاطرات شفاهی است. این خاطرات هم وجه اسنادی دارند و هم به‌عنوان منبعی پژوهشی برای بازشناسی تاریخ معاصر مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا بسیاری از تجربه‌ها و سوابق شخصیت‌های زنده در اسناد رسمی ثبت نشده است.»

میردامادی ادامه داد: «تاریخ شفاهی یکی از رویکرد‌های تاریخ‌نگاری مدرن است و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال‌های گذشته، به‌ویژه در دوره مدیریت دکتر امیرخانی، اهتمام ویژه‌ای به گردآوری خاطرات چهره‌ها و پیشکسوتان در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشته است.»

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی خراسان با اشاره به جایگاه کتاب «یاران راستین» گفت: «این نخستین کتابی است که در بخش تاریخ شفاهی مرکز خراسان منتشر و به مخاطبان ارائه می‌شود و خوشحالیم که آغاز این مسیر با خاطرات دکتر حسین رثایی رقم خورده است.» وی در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران انتشار این اثر، به‌ویژه احمدرضا کامیار، گفت: «امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند و خاطرات مهمی که گاه در لابه‌لای زندگی افراد باقی می‌ماند و گفته نمی‌شود، ثبت و برای آینده حفظ شود.»

در ادامه، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، با اشاره به اهمیت کتاب «یاران راستین» گفت: «این کتاب دربرگیرنده خاطرات مهمی از شخصیت‌های معاصر انقلاب، به‌ویژه شهید رجایی، شهید بهشتی و شماری دیگر از چهره‌های تاریخ انقلاب است. تبیین زندگی این شخصیت‌ها صرفاً بازگویی تاریخ و روایت خاطرات نیست، بلکه این خاطرات می‌تواند برای جامعه امروز نیز راهگشا باشد.»

وی با تأکید بر اهمیت انتقال درست تجربه‌های تاریخی به نسل‌های جدید افزود: «اگر این خاطرات به‌درستی تبیین و روایت شوند، می‌توانند از شکل‌گیری گسست میان نسل‌ها جلوگیری کنند. امروز می‌بینیم که نسل‌های جدید در برقراری ارتباط با برخی از این مفاهیم با دشواری مواجه‌اند. هر روایت و خاطره‌ای که منتشر می‌شود، می‌تواند به تکمیل بخشی از پازل تاریخ معاصر ایران کمک کند.»

امیرخانی با اشاره به خاطره‌ای از شهید بهشتی که در این کتاب روایت شده است، گفت: «شخصیت‌هایی مانند شهید بهشتی، پس از فقدانشان، بیش از پیش نشان دادند که چه چهره‌های نادر و اثرگذاری بوده‌اند و جای خالی آنان تا چه اندازه احساس می‌شود. روایت خاطرات چنین شخصیت‌هایی می‌تواند در عرصه فرهنگ و آموزش و پرورش بسیار مؤثر و ثمربخش باشد.»

در پایان این آیین، با حضور غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، حسین رثایی و جمعی از مسئولان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی، از کتاب «یاران راستین؛ خاطرات حسین رثایی» رونمایی شد و برنامه با عرضه این اثر به مخاطبان به کار خود پایان داد.