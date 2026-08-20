به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بانه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان و پتانسیل‌ها مناسب افزود: این دوره از مسابقات با حضور 50 نفر از بانوان و 150 نفر از آقایان برگزار شده که در بخش بانوان در مسافت ۲ کیلومتر و آقایان ۵ کیلومتر بوده است.

در پایان در بخش بانوان نرجس امانی اول و نارین ناهیدی و الینا رسولی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش آقایان نیز در رده سنی بالای ۵۰ سال حامد احمدی، در رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال حمزه رشیدی، در رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال علی ترابی، ۲۰ تا ۲۹ سال علی نظری و زیر ۲۰ سال ارشین احمدی مقام نخست هر رده سنی را به خود اختصاص داده‌اند.