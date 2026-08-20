بیست و سومین نشست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام با حضور قائم‌مقام دانشگاه آزاد برگزار شد و بر افزایش بهره‌وری، اصلاح هرم هیأت علمی و ساماندهی جذب هیأت علمی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بیست و سومین نشست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور قائم‌مقام دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست، بر ضرورت افزایش بهره‌وری، اصلاح هرم هیأت علمی و ساماندهی جذب هیأت علمی تأکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، از مسئولان دانشگاه آزاد کشور خواست برای کاهش رفت‌وآمد دانشجویان به سایر استان‌ها و بهره‌مندی دانش‌پژوهان از رشته‌های متعدد دانشگاهی، افزایش رشته‌های دانشگاهی را در اولویت قرار دهند.

افشین کریمی معاون توسعه منابع انسانی استاندار نیز گفت: دانشگاه‌ها تلاش کنند ضمن پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، به‌ویژه دانشجویان عراقی، زمینه پذیرش دانشجویان در رشته‌هایی همچون نفت و گاز که منابع آنها در استان کم نیست، فراهم شود.