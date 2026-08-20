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لزوم حرکت کشاورزی از شیوه سنتی به سمت کشاورزی علمی، تجاری و اقتصادی تاکید اصلی اعضای مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی ظرفیتها و دستاوردهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در این نشست، گفت: مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با برخورداری از نیروهای متخصص، اعضای هیئت علمی و ظرفیتهای علمی ارزشمند، میتواند نقش مؤثری در توسعه کشاورزی، اقتصاد و امنیت غذایی استان ایفا کند.
امید کریمیان، با بیان اینکه سهم کشاورزی در اشتغال و درآمد استان با وجود ظرفیتهای گسترده کردستان پایین است، افزود: کشاورزی استان همچنان تا حد زیادی سنتی و مبتنی بر تجربه است و باید با کمک مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی به سمت کشاورزی صنعتی، تجاری و اقتصادی حرکت کند.
سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از نحوه مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی گفت: منابع باید متناسب با نیاز و ظرفیت واقعی مناطق مدیریت و تخصیص داده شود.
وی با اشاره به ظرفیت محدود منابع آب و سهم پایین استان از برخی منابع کشور، بر ضرورت تدوین الگوی کشت علمی و متناسب با شرایط کردستان تأکید کرد و افزود: اگر قرار است کشاورزی استان توسعه پیدا کند، باید تحقیقات و تصمیمات اجرایی در کنار هم قرار بگیرند تا با مصرف بهینه آب، تولید اقتصادی و تجاری شکل بگیرد و منابع موجود نیز به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
شیخی زاده نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مهمترین چالشهای منطقه، بهویژه در دهگلان و قروه، را فرونشست زمین و افت شدید منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و افزود: باید تحقیقات جدیتری درباره اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات کمآببر و دارای ارزش افزوده بیشتر انجام شود.
وی اظهار کرد: مرکز تحقیقات میتواند با بررسی دقیق محصولات، میزان مصرف آب، نوع بذر و میزان بهرهوری، الگوهای مناسب را به کشاورزان معرفی کند.
محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت تحقیقات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و احتمال بروز مشکلات در تأمین نهادهها و کالاهای اساسی، باید از ظرفیت نخبگان و پژوهشگران برای ارائه راهکارهای علمی و عملی در بخش کشاورزی استفاده کرد.
وی افزود: کردستان بر اساس واقعیتهای سرزمینی خود ظرفیت قابل توجهی در حوزه کشاورزی دارد و اگر الگوی کشت بر مبنای نظر متخصصان و با رویکرد اقتصادی و تجاری تنظیم شود، میتوان بخش مهمی از نیازهای کشور را تأمین کرد.
نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز با تأکید بر ضرورت استفاده کاربردی از تحقیقات اظهار کرد: تهیه نقشههای علمی و تحقیقاتی، شناسایی ارقام پربازده و معرفی محصولات متناسب با شرایط مناطق مختلف استان میتوان کشاورزی سنتی را به سمت کشاورزی علمی، اقتصادی و بهرهور هدایت کرد.
سدری، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان نیز گفت: تولید و معرفی ارقام اصلاحشده و پربازده، تولید نهال استاندارد، تحقیقات مرتبط با منابع آب و خاک، حفظ ذخایر ژنتیکی، اصلاح الگوی کشت، مقابله با فرسایش خاک و تنشهای اقلیمی و آموزش و ترویج یافتههای علمی از جمله فعالیتهای مرکز است.