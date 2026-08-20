آغاز مسابقات ورزشی مدارس عشایری و روستایی کشور
مسابقات ورزشی مدارس عشایری و روستایی کشور، با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان وزارتی و استانی در سالن فردوسی مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در افتتاحیه مسابقات ورزشی مدارس عشایری و روستایی در مشهد گفت: این رویداد ملی با هدف توسعه و تعمیق فعالیت های ورزشی در مدارس عشایری و روستایی، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان و فراهم سازی فرصت های برابر برای حضور دانش آموزان مناطق مختلف کشور در عرصه های ورزشی برگزار می شود.
صفدر سلطانی افزود: در این دوره از مسابقات، ۵۰۰ دانش آموز دوره اول متوسطه دختر و پسر از ۲۶ استان کشور حضور دارند و در دو رشته مینی فوتبال ویژه پسران و داژبال (وسطی) ویژه دختران با یکدیگر به رقابت می پردازند.
وی ادامه داد: مسابقات داژبال دختران عشایری و روستایی کشور هم از دوم شهریور ماه در مشهد برگزار خواهد شد.