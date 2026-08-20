به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در این مراسم با گرامی‌داشت مقام والای امام حسن عسکری (ع) و یاد و خاطره رهبر شهید، بر ضرورت تداوم مسیر عزت و مقاومت تأکید کرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به مدیریت مردمی موکب‌ها در ایام اربعین حسینی در شهرستان بندرلنگه، این اقدام را ارزشمند و قابل تقدیر دانست و گفت: خدمت به زائران اربعین، جلوه‌ای از ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) است.

وی افزود: حضور پرشور مردم در مراسم‌های مذهبی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین، جلوه‌ای از ارادت قلبی مردم به اهل‌بیت (ع) و بازتاب‌دهنده فرهنگ اصیل عاشورایی است.

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نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان گفت: این روحیه مشارکت اجتماعی و مدیریت مردمی باید در تمام مناسبت‌های مختلف تقویت و حفظ شود.

عبادی زاده افزود: خدمت به زائران اربعین و برپایی موکب‌ها در طول مسیر از شرق تا غرب استان با مدیریت مردمی نشان از ارادت عمیق مردم به اهل بیت (ع) دارد.

وی گفت: فرهنگ عاشورایی ومشارکت اجتماعی مردم در مراسم‌های مذهبی سرمایه‌ای ارزشمند برای ماست.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان افزود: باید مسیر عزت، مقاومت و خدمت به دین را با قدرت ادامه دهیم.