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مراسم گرامیداشت شهادت امام حسن عسکری (ع) و چهلمین روز شهادت رهبر شهید با حضور نماینده ولی فقیه در بندرلنگه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولیفقیه در هرمزگان در این مراسم با گرامیداشت مقام والای امام حسن عسکری (ع) و یاد و خاطره رهبر شهید، بر ضرورت تداوم مسیر عزت و مقاومت تأکید کرد.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به مدیریت مردمی موکبها در ایام اربعین حسینی در شهرستان بندرلنگه، این اقدام را ارزشمند و قابل تقدیر دانست و گفت: خدمت به زائران اربعین، جلوهای از ارادت مردم به اهلبیت (ع) است.
وی افزود: حضور پرشور مردم در مراسمهای مذهبی و خدمترسانی به زائران اربعین، جلوهای از ارادت قلبی مردم به اهلبیت (ع) و بازتابدهنده فرهنگ اصیل عاشورایی است.
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نماینده ولیفقیه در هرمزگان گفت: این روحیه مشارکت اجتماعی و مدیریت مردمی باید در تمام مناسبتهای مختلف تقویت و حفظ شود.
عبادی زاده افزود: خدمت به زائران اربعین و برپایی موکبها در طول مسیر از شرق تا غرب استان با مدیریت مردمی نشان از ارادت عمیق مردم به اهل بیت (ع) دارد.
وی گفت: فرهنگ عاشورایی ومشارکت اجتماعی مردم در مراسمهای مذهبی سرمایهای ارزشمند برای ماست.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان افزود: باید مسیر عزت، مقاومت و خدمت به دین را با قدرت ادامه دهیم.