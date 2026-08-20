به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سال‌ها از آن روز گذشته است؛ روزی که یک خانه، چشم‌انتظار ماند و یک مادر، خاطرات فرزندش را به جای حضور او در آغوش گرفت.

بیست‌وهفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۸، نام هیرش فتحی‌نژاد در دفتر شهیدان این سرزمین ماندگار شد؛ اما برای مادرش، آن روز فقط یک تاریخ نیست؛ آغاز دلتنگی‌هایی ست که پایان ندارد.

مادر شهید هیرش فتحی‌نژاد، سال‌هاست با یاد فرزند شهیدش زندگی می‌کند؛ یاد پسری که رفت، اما خاطره و نامش را برای همیشه در خانه و دل مادر به یادگار گذاشت.

برای مادر، شهید تنها یک نام نیست؛ فرزندی است که هنوز در خاطراتش نفس می‌کشد.

روایت مادران شهدا، روایت یک فقدان نیست؛ روایت صبری ست که سال‌ها ادامه یافته و عشقی که حتی شهادت هم نتوانسته آن را از میان ببرد.