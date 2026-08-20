بر اساس نامه رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران که عصر دیروز منتشر شد، دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و دهیاری ملاباشی یزد در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور لغو شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مسابقه قرار بود امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در ورزشگاه آزادی اردکان برگزار شود که به دلیل عدم رعایت الزام صدور کارت شرکت در مسابقات از سوی تیم دهیاری ملاباشی یزد، برگزار نخواهد شد.

طبق اعلام سازمان لیگ، پرونده این دیدار جهت اتخاذ تصمیمات انضباطی به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ارجاع شده است.

بدین ترتیب، ساحلی‌بازان چادرملو اردکان در هفته نخست لیگ برتر به میدان نخواهند رفت.