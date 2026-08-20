خاتون و النصر تا دقایق پایانی بدون‌گل دنبال می‌شد که دروزاه خاتون در دقیقه ۸۴ باز شد، اما دقیقه ۹۵ سارا دیدار کار را به تساوی کشاند تا یک تساوی شیرین برای شاگردان مرضیه جعفری بدست بیاید.

با این تساوی خاتون چهار امتیازی شد و احتمال صعودش به مرحله اصلی افزایش یافت.





تیم خاتون در نخستین مسابقه اش مقابل زسکا تاجیکستان سه بر صفر به برتری رسیده بود.

خاتون بم ایران در گروه پنجم مرحله مقدماتی با تیم‌های زسکا تاجیکستان، النصر عربستان و اتحاد اردن همگروه است و در آخرین مسابقه این مرحله اول شهریور به مصاف اتحاد می‌رود. همه مسابقات این گروه در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود.

در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۴ تیم در ۶ گروه مسابقه می‌دهند که تیم‌های نخست هر گروه راهی مرحله نهایی می‌شوند.

در دور پایانی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۱۲ تیم حضور دارند. ⁩