مدیرعامل منطقه آزاد تجاری مهران از ثبت نزدیک به ۳۷۰ شرکت در این منطقه خبر داد و گفت: مطالعات طرح جامع منطقه انجام و در شورای پژوهشی تصویب شده و در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مهدی رعیتی» مدیرعامل منطقه آزاد تجاری مهران در نشست خبری با جمع کثیری از خبرنگاران رسانه‌های دیداری و شنیداری، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از حضور اصحاب رسانه، گفت: حضور و توجه خبرنگاران به منطقه آزاد مهران را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم با همت و همراهی رسانه‌ها، مسیر شفاف، رو به رشد و مناسبی برای منطقه، استان ایلام و کشور در این محدوده رقم بخورد.

وی افزود: امروز نزدیک به ۳۷۰ شرکت در منطقه آزاد مهران در حال ثبت یا ثبت شده‌اند که این موضوع یکی از اقدامات مهم سازمان در مدت کوتاه فعالیت خود بوده است.

رعیتی تجارت را دومین اولویت مهم منطقه آزاد مهران عنوان کرد و گفت: توسعه تجارت نیازمند زیرساخت است و نمی‌توان بدون ایجاد بستر‌های لازم انتظار داشت که توسعه اقتصادی به سرعت اتفاق بیفتد.

مدیرعامل منطقه آزاد مهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تدوین طرح جامع منطقه، تصریح کرد: مطالعات طرح جامع انجام شده و در شورای پژوهشی نیز به تصویب رسیده است. این طرح پس از بررسی در کارگروه تخصصی و اعمال برخی اصلاحات و پیشنهادها، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و امیدواریم طی یکی دو هفته آینده جلسه نهایی آن برگزار و برای تصویب در شورای عالی مناطق آزاد ارائه شود.