به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای منطقه مبارکه گفت: بر اثر فرسودگی شبکه توزیع آب و افزایش حوادث ناشی از شکستگی لوله‌های قدیمی و ایرانیتی، نوسازی ۳ هزار و ۲۷ متر از شبکه توزیع آب این روستا با ۳۰ میلیارد ریال اجرا شد.

بهروز قاسمی افزود: همزمان با اجرای این عملیات، ۱۵۶ فقره انشعاب آب نیز اصلاح شد.

وی میزان هدررفت آب را از مهم‌ترین نتایج اجرای این عملیات دانست و ادامه داد: این اقدام همچنین موجب افزایش پایداری شبکه توزیع و بهبود خدمات‌رسانی به ساکنان روستای بروزاد شده است.