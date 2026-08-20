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عملیات اصلاح شبکه توزیع آب روستای بروزاد مبارکه با اجرای بیش از سه هزار متر لوله گذاری به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای منطقه مبارکه گفت: بر اثر فرسودگی شبکه توزیع آب و افزایش حوادث ناشی از شکستگی لولههای قدیمی و ایرانیتی، نوسازی ۳ هزار و ۲۷ متر از شبکه توزیع آب این روستا با ۳۰ میلیارد ریال اجرا شد.
بهروز قاسمی افزود: همزمان با اجرای این عملیات، ۱۵۶ فقره انشعاب آب نیز اصلاح شد.
وی میزان هدررفت آب را از مهمترین نتایج اجرای این عملیات دانست و ادامه داد: این اقدام همچنین موجب افزایش پایداری شبکه توزیع و بهبود خدماترسانی به ساکنان روستای بروزاد شده است.