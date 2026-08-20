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در تجمعات شبانه، حاضران با نادیده گرفتن بلوفهای اخیر رئیسجمهور آمریکا، پیامی قاطع فرستادند؛ پاسخ ملت، وحدت، ایستادگی و حمایت بیقید و شرط از نیروهای مسلح است تا روزی که دشمن آمریکایی به شکست کامل و مطلق برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شرکتکنندگان در تجمعات شبانه، با بیآتنایی به تهدیدات و بلوفهای اخیر رئیسجمهور آمریکا، بر پیوند ناگسستنی خود با نیروهای مسلح تأکید کردند. این حاضران ضمن اعلام آمادگی برای ایستادگی و حفظ وحدت ملی، خواستار مقابله تا رسیدن به شکست نهایی دشمن آمریکایی شدند.