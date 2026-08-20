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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت:طرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی اسماعیلآباد دلفان هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت:همزمان با آغاز هفته دولت، طرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی اسماعیلآباد دلفان به بهرهبرداری میرسد.
علیرضا کاکاوند افزود:این طرح با اعتباری بیش از ۶۴ میلیارد تومانی، ۶۰۰ هکتار از زمین های دیم منطقه را به کشت آبی تبدیل میکند.
وی بیان کرد: برای این طرح، بند انحرافی به طول ۳۰ متر و ۱۴ کیلومتر خطوط انتقال اجرا شده که ارزش بهروز آن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
کاکاوند افزود:این طرح با استفاده از سامانه آبیاری بارانی، علاوه بر افزایش عملکرد تولید و امنیت غذایی، زمینهساز اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت و بهبود معیشت کشاورزان منطقه خواهد شد.
سیاوش زیدعلی معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقهای لرستان هم گفت:،ایستگاه پمپاژ آب اسماعیلآباد شهرستان دلفان با ظرفیت ۸۴۰ لیتر بر ثانیه انجام شده است.