



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رضایی معاون محلات و مساجد سپاه فجر فارس گفت: استان فارس با بیش از ۵ هزار مسجد در ایام جنگ رمضان از پیشگامان راه اندازی موکب‌های محله محور و مسجد محور کشور بود.

وی افزود : این موکب‌ها مقدمه‌ای برای شکل گیری تجمعات میدانی مردم در میادین و محلات شهر‌های مختلف استان شدند که نقش تاثیرگذاری از ایجاد وحدت و همدلی مردمی در پشتیبانی از جنگ را به نمایش گذاشت.

وی در ادامه از جمع آوری بیش از ۳۵ میلیارد تومان وجه نقد مردمی برای کمک به جبهه‌های نبرد و پشتیبانی از رزمندگان اسلام خبرداد و افزود: تهیه و پخت نان، تهیه اقلام خوراکی، تامین وعده‌های غذایی و ثبت نام نیرو‌های بسیج مساجد برای اعزام به جبهه‌های جنوب از دیگر کارکرد‌های مساجد در ایام جنگ ۴۰ روزه تاکنون بوده است.

در تقویم رسمی کشور، ۳۰مرداد به نام روز جهانی مسجد نامگذاری شده است.