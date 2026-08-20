در نشست مسئولان با مردم و معتمدین محله نجف‌آباد شهر حمیدیای استان یزد، مهم‌ترین مطالبات و مشکلات این منطقه در حوزه‌های عمرانی، خدماتی، آب، بهداشت، اراضی، آموزش و ورزش بررسی و برای اجرای مصوبات، اعتبارات و زمان‌بندی مشخص تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ گفت: در نشستی با حضور مردم، معتمدین محله و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مشکلات و مطالبات مطرح‌شده از سوی اهالی نجف آباد شهر حمیدیای استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.



جوکار افزود: وضعیت طرح جامع منطقه، حریم موجود، ساخت‌وساز‌های صورت گرفته و نحوه ارائه خدمات از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین مسائل مربوط به احداث و آزادسازی گذرها، تملک اراضی، آسفالت معابر و وضعیت بهداشت و درمان منطقه نیز بررسی شد.



وی ادامه داد: در بخش دیگری از این نشست، اهالی درباره وضعیت شبکه آب، افت فشار و کیفیت آب مطالباتی را مطرح کردند و موضوع تعیین تکلیف قنات نجف‌آباد و قنات رحمت‌آباد نیز در دستور کار قرار گرفت.



وی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به وجود تداخل در پلاک‌های ثبتی برخی زمین‌های منطقه، موضوع تعیین حدود و رفع تداخل اراضی با حضور نمایندگان اداره ثبت بررسی شد.



نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات مربوط به فضا‌های آموزشی و ورزشی نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده بود و نمایندگان آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان درباره نیاز‌های منطقه در این حوزه پاسخگو بودند.



جوکار گفت:در پایان این نشست، برای رفع بخشی از مشکلات منطقه مصوباتی به تصویب رسید و اعتبارات مورد نیاز برخی طرح‌ها اختصاص یافت. همچنین زمان‌بندی اجرای مصوبات مشخص و شفاف شد.



وی گفت:برای پیگیری و نظارت بر روند اجرای مصوبات نیز نمایندگان محله انتخاب شدند تا مطالبات مردم را تا حصول نتیجه دنبال کنند.