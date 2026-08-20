به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در همایش ارکان مساجد شهرستان لنجان، مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، با تأکید بر نقش محوری مسجد در جامعه گفت: مسجد همچنان نقطه اتصال و حلقه وصل اقشار مختلف مردم و کانونی برای دفاع از انقلاب، نظام و جمهوری اسلامی است.

فدا با اشاره به جمله تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «مسجد سنگر است، سنگر‌ها را حفظ کنید»، اظهار کرد: پس از ۴۷ سال، امروز به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مسجد همچنان نقطه و حلقه وصل آحاد و اقشار مختلف مردم است.

وی افزود: مسجد توانایی آن را دارد که ظرفیت‌های مختلف محله را گرد هم آورد، نظام مسائل محله را در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی و اقتصادی شناسایی کند و با کمک مسئولان، برای رفع بخشی از مشکلات محلات نقش‌آفرینی کند.

‌فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، تصریح کرد: این بیانیه بیانگر نقش‌آفرینی مردم در اداره انقلاب، جامعه و نظام است و مسجد می‌تواند مبنای تحقق این نقش‌آفرینی باشد.

‌وی ادامه داد: امروز دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف فعال در مسجد حول محور دستورالعمل مشترک گرد هم آمده‌اند و باید از این ظرفیت برای جذب جوانان و اقشار مختلف مردم استفاده کرد.

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