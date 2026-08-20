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فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان: مسجد همچنان سنگر دفاع از انقلاب و نظام اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در همایش ارکان مساجد شهرستان لنجان، مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان، با تأکید بر نقش محوری مسجد در جامعه گفت: مسجد همچنان نقطه اتصال و حلقه وصل اقشار مختلف مردم و کانونی برای دفاع از انقلاب، نظام و جمهوری اسلامی است.
فدا با اشاره به جمله تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید»، اظهار کرد: پس از ۴۷ سال، امروز به این جمعبندی رسیدهایم که مسجد همچنان نقطه و حلقه وصل آحاد و اقشار مختلف مردم است.
وی افزود: مسجد توانایی آن را دارد که ظرفیتهای مختلف محله را گرد هم آورد، نظام مسائل محله را در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی و اقتصادی شناسایی کند و با کمک مسئولان، برای رفع بخشی از مشکلات محلات نقشآفرینی کند.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، تصریح کرد: این بیانیه بیانگر نقشآفرینی مردم در اداره انقلاب، جامعه و نظام است و مسجد میتواند مبنای تحقق این نقشآفرینی باشد.
وی ادامه داد: امروز دستگاهها و ارگانهای مختلف فعال در مسجد حول محور دستورالعمل مشترک گرد هم آمدهاند و باید از این ظرفیت برای جذب جوانان و اقشار مختلف مردم استفاده کرد.