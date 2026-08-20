رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت اربعین قائد شهید امت در عراق گفت: مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید، حق برادری را به‌جا آوردند و با حضور خود جهان را شگفت‌زده کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم بزرگداشت اربعین قائد شهید امت در عراق گفت: در مراسم اربعین رهبر شهید، حامل سلام رهبر معظم ایران و مردم هستم و در این مراسم بزرگداشت حاضر شدم تا سلام گرم رهبر ایران و مردم ایران را به شما برسانم.

وی ادامه داد: مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید، حق برادری را به‌جا آوردند و با حضور خود جهان را شگفت‌زده کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر قدم دشمن برای دور کردن ایران و عراق، ما را دو قدم نزدیک‌تر کرد، اما آنچه باعث شده تهران و بغداد به هم نزدیک شود امتناع از این است که پایتخت های بیگانه سرنوشت ما را رقم بزنند. در مشکلات با عراق ایستادیم، در موفقیت‌ها هم شریک خواهیم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عمق پیوند دو کشور ریشه در تاریخ، جغرافیا و اعتقاداتی به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد اما آنچه باعث شده است، تهران و بغداد به هم نزدیک‌تر شوند، امتناع مشترک از این است که پایتخت‌های بیگانه سرنوشت مردمان ما را رقم بزنند.

وی گفت: در تاریخ درباره ما خواهند نوشت که ما دو ملتی بودیم که نپذیرفتیم پاورقی روایت‌های دیگران شویم و سرنوشت‌مان را در پایتخت‌های دولت‌های غربی ننوشتند حالا که با هم امنیت را برقرار کردیم، باید برای رفاه و توسعه اقتصادی دو ملت نیز هم‌پیمان شویم.

قالیباف افزود: ما با مقاومت، با ایستادگی ملت هایمان و با کمک یکدیگر توانستیم، امنیت را در کشورهایمان برقرار کنیم، اکنون باید برای رفاه اقتصادی دو ملت، پیشرفت و توسعه دو کشور هم‌قسم شویم.

وی بیان کرد: ما برای تکرار کلمات بدون پشتوانه اینجا نیستیم، دستور کار روشنی برای ارتقای امنیت و ثبات دو کشور، کوتاه کردن دست بیگانگان و تعریف پروژه هایی داریم که به بهبود زندگی دو ملت کمک می‌کند.

رئیس مجلس افزود: ما دوستان و برادران سخت‌ترین روزها بوده‌ایم، در ناخوشی ها با هم ایستادیم و در موفقیت ها نیز کنار هم خواهیم بود و در یک کلام؛ قدرت ما در برادری ماست. «اخوتنا قدرتنا ان شاءالله. اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین»