استاندار آذربایجان شرقی گفت:آذربایجان شرقی ظرفیت ملی در مقیاس منطقه‌ای است و با اتصال شبکه‌ای ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری و ترانزیتی می‌تواند به هاب توسعه شمال غرب کشور و یکی از نقاط اتصال اقتصاد ایران به بازار‌های قفقاز، آناتولی و اروپا تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در نشست سالانه معاونان، مدیران ستادی و مدیران استانی سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌ها و مراکز وابسته که به میزبانی تبریز برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان شرقی اظهار کرد:در برنامه ریزی و سیاست گذاری استان، آذربایجان شرقی را نه صرفاً به عنوان یک استان بلکه به عنوان کانونی محوری در تبادلات منطقه‌ای و بخشی از پیکره واحد سرزمین ایران در ارتباط با جغرافیای پیرامونی آن می‌بینیم.

وی افزود: آذربایجان شرقی با برخورداری از ظرفیت‌های جمعیتی، اقتصادی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری، گردشگری و انسانی از ظرفیت لازم برای ایفای نقشی فراتر از اقتصاد استانی برخوردار است و تحقق این نقش، مستلزم تکمیل زیرساخت‌های پیشران و رفع گلوگاه‌های توسعه است.

استاندار آذربایجان شرقی مزیت اصلی استان را در هم افزایی ظرفیت‌های مختلف دانست و گفت: مزیت آذربایجان شرقی صرفاً در صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت، گردشگری یا مرز خلاصه نمی‌شود بلکه مزیت اصلی استان در ترکیب و هم افزایی این ظرفیت هاست.

سرمست با اشاره به همجواری استان با جمهوری آذربایجان و ارمنستان و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با قفقاز، اوراسیا، ترکیه و اروپا ادامه داد: هدف ما تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک زنجیره ارزش منطقه‌ای است؛ زنجیره‌ای که در آن مرز به تجارت، تجارت به ترانزیت، ترانزیت به تولید، تولید به صادرات، دانش به فناوری، گردشگری به اشتغال و سرمایه انسانی به خلق ارزش افزوده تبدیل شود.

وی بر ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت طرح محور به حکمرانی توسعه محور تاکید کرد و گفت: طرح زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در یک زنجیره اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی تعریف شده و بتواند یک گلوگاه واقعی را برطرف کند. بر همین اساس تلاش کرده‌ایم حکمرانی استان را حول دو محور خلق مزیت پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی سازمان دهی کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت پیوند دولت با بخش خصوصی و میدان اجرا تاکید کرد و افزود: کاهش فاصله میان تصمیم گیری و میدان اجرا یکی از الزامات توسعه است و به همین دلیل تعامل مستمر با بخش خصوصی، گفتگوی دولت و بخش خصوصی، پایش میدانی طرح ها و فعال سازی واحد‌های راکد و نیمه تمام در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

سرمست سه شنبه‌های اقتصادی را نمونه‌ای از حکمرانی میدانی استان عنوان کرد و گفت: جلسات رفع موانع تولید و سه شنبه‌های اقتصادی را در کف کارخانه‌ها برگزار می‌کنیم تا از نزدیک با بخش خصوصی در ارتباط باشیم و موانع سرمایه گذاری در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری را برطرف کنیم.

وی دیپلماسی اقتصادی و مرز را موتور رشد و توسعه استان دانست و اظهار کرد: طرح هایی مانند آزادراه تبریز-بازرگان، تبریز-ارومیه، مراغه-هشترود، مراغه - تمرچین، کلاله-جلفا و راه‌آهن تبریز تا چشمه ثریا صرفاً طرح های استانی نیستند، بلکه باید به عنوان اجزای یک شبکه بزرگتر برای اتصال ایران به بازار‌های منطقه‌ای و بین المللی دیده شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیت منابع، بر اولویت بندی طرح های پیشران تاکید کرد و گفت: مسئله اصلی صرفاً تامین اعتبار نیست، بلکه انتخاب صحیح محل تخصیص اعتبار است. طرح هایی که یک گلوگاه زیرساختی را برطرف و چندین فعالیت اقتصادی را فعال می‌کنند، باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند.

سرمست امنیت آبی را یکی از مهمترین پیش شرط‌های توسعه پایدار استان دانست و اظهار کرد: طرح انتقال آب ارس به تبریز صرفاً یک طرح عمرانی نیست، بلکه طرحی راهبردی برای تامین آب پایدار شرب، حفظ پایداری جمعیتی در شمال غرب و استمرار فعالیت‌های اقتصادی است و می‌تواند آب شرب پایدار بیش از ۲.۲ میلیون نفر را تامین کند.

وی همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای را زیرساخت دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد و گفت: تحقق جایگاه آذربایجان شرقی به عنوان هاب منطقه‌ای بدون تکمیل شبکه ریلی و جاده‌ای امکان پذیر نیست و این طرح ها علاوه بر آثار استانی، ظرفیت ترانزیتی و تجاری کشور را ارتقا می‌دهند.

استاندار آذربایجان شرقی، توسعه زیرساخت‌های سلامت را نیز نوعی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی دانست و افزود: تکمیل بیمارستان‌های تبریز، مرند و مراغه و احداث و تکمیل کنارگذر‌های استان از اولویت‌های توسعه‌ای آذربایجان شرقی است؛ چراکه زیرساخت سلامت استان تنها پاسخگوی نیاز‌های محلی نیست و در سطح شمال غرب کشور نقش آفرینی می‌کند.

سرمست با بیان اینکه استان برای طرح های اولویت دار نیازمند تخصیص هدفمند منابع است گفت: تامین منابع مالی طرح انتقال آب ارس، تکمیل راه آهن تبریز-چشمه ثریا، تسریع در تامین مالی طرح های کلاله-جلفا، تبریز-بازرگان، تبریز-ارومیه، مراغه-هشترود و مراغه-تمرچین، تکمیل طرح های درمانی و کنارگذر‌ها و تخصیص اعتبارات طرح های مصوب سفر رئیس جمهور به استان از درخواست‌های اصلی آذربایجان شرقی است.

وی همچنین خواستار بازنگری در سهم مالیاتی استان شد و گفت: با توجه به خسارات و اختلالات ایجاد شده برای واحد‌های تولیدی و بخش مولد استان در شرایط جنگی، انتظار داریم در بازنگری سهم مالیاتی، ظرفیت واقعی تولید، ارزش آفرینی و خسارت‌های وارد شده به بخش مولد مورد توجه قرار گیرد.

سرمست با بیان اینکه ۹۴ درصد اقتصاد استان بر دوش بخش خصوصی است افزود: هدف از بازنگری در سهم مالیاتی باید ایجاد تعادل میان تامین درآمد‌های عمومی و حفظ ظرفیت تولید و سرمایه گذاری در استان باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با تشریح برنامه هفتگی مدیریت استان اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم با تقسیم بندی مشخص روز‌های هفته میان حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، پیوند میان تصمیم سازی، سیاست گذاری و میدان اجرا را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: دوشنبه‌ها برای پیگیری طرح ها و منابع در تهران، سه‌شنبه‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی و حضور میدانی در واحد‌های تولیدی، چهارشنبه‌ها برای امور عمرانی و پنجشنبه‌ها برای دیدار‌های مردمی، سفر‌های شهرستانی و برنامه‌های مقامات کشوری اختصاص یافته است.

سرمست با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی باید برای کشور یک فرصت تلقی شود گفت: مردم آذربایجان در مقاطع مختلف تاریخی همواره فرصت آفرین و فرصت ساز بوده‌اند و امروز نیز انتظار داریم دولت و حاکمیت با نگاهی پدرانه و حمایتگر در جهت جبران عقب ماندگی‌های تاریخی استان گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی برای توسعه صرفاً به منابع بیشتر نیاز ندارد، بلکه به منابع هوشمند، هدفمند و به موقع نیازمند است. انتقال آب ارس، توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای، تقویت کریدور‌های ترانزیتی، توسعه زیرساخت سلامت و فعال سازی ظرفیت‌های اقتصادی اجزای یک راهبرد توسعه منطقه‌ای هستند.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: هدف ما این است که آذربایجان شرقی از استانی برخوردار از ظرفیت، به استانی برخوردار از مزیت رقابتی و از یک نقطه مرزی به هاب راهبردی اقتصاد منطقه ایران تبدیل شود؛ جایگاهی که با توجه به نقش تاریخی آذربایجان در مسیر جاده ابریشم قابلیت احیا و بازآفرینی دارد.