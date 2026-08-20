رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: پراکندگی ۳۰۰ هزار گله عشایری در بیش از ۵۰ میلیون هکتار، این جامعه را به یکی از ظرفیت‌های مهم پدافند غیرعامل و امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، جهانبخش میرزاوند در گفت‌وگو برنامه صفحه اول با اشاره به نقش عشایر در شرایط جنگی اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، ستاد جنگ در سازمان امور عشایر تشکیل شد و بررسی‌ها نشان داد جامعه عشایری از کم‌آسیب‌ترین بخش‌های کشور بوده است.

وی افزود: عشایر به دلیل پراکندگی در مناطق مختلف کشور، مصداق عینی پدافند غیرعامل هستند و در شرایط بحرانی می‌توانند بدون تمرکز در یک نقطه، به تولید و تأمین نیازهای کشور ادامه دهند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به ظرفیت‌های این جامعه در حوزه امنیت غذایی گفت: حدود ۳۰۰ هزار گله عشایری در بیش از ۵۰ میلیون هکتار پراکنده هستند و حداقل ۲۵ درصد گوشت کشور از طریق جامعه عشایری تأمین می‌شود.

میرزاوند ادامه داد: تولید عشایر در شرایط جنگی نیز متوقف نشد و خدمات مورد نیاز این جامعه بدون وقفه ادامه پیدا کرد.

نقش عشایر در تأمین امنیت مرزها

وی با اشاره به حضور عشایر در مناطق مرزی کشور گفت: بیش از پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر از مرزهای خاکی کشور در محدوده فعالیت عشایر قرار دارد و این جامعه با همکاری بسیج عشایر و نیروهای امنیتی و انتظامی، نقش مهمی در دیده‌بانی مرزها ایفا می‌کند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: هر چوپان عشایری روزانه صدها هکتار از اراضی مرزی را طی می‌کند و این حضور مستمر، ظرفیت قابل توجهی برای رصد و دیده‌بانی مناطق مرزی ایجاد کرده است.

اختصاص نیمی از ظرفیت آبرسانی عشایری در شرایط جنگ

میرزاوند با اشاره به اقدامات سازمان امور عشایر در شرایط جنگی گفت: این سازمان دارای شبکه‌ای با حدود ۴۰۰ دستگاه تانکر آبرسان سیار است و در شرایط اضطراری، ۵۰ درصد این ظرفیت با هماهنگی استانداران و فرمانداری‌ها در اختیار ستادهای جنگ و شوراهای تأمین استان‌ها قرار گرفت.

وی افزود: در جریان حادثه بندر شهید رجایی نیز پنج دستگاه تانکر آبرسانی عشایری از بوشهر و بندرعباس برای تأمین آب خودروهای آتش‌نشانی به این منطقه اعزام شدند.

میرزاوند گفت: همچنین در صورت ایجاد اختلال در تأمین آرد، زنان عشایر آمادگی داشتند نان مورد نیاز را در چادرهای خود تولید و برای توزیع در اختیار شبکه مربوط قرار دهند؛ هرچند با مدیریت انجام‌شده، نیازی به اجرای این طرح ایجاد نشد.

۱۵۰ تانکر جدید به ناوگان آبرسانی عشایر اضافه می‌شود

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به نوسازی ناوگان آبرسانی عشایری گفت: از ابتدای تشکیل سازمان امور عشایر تاکنون حدود ۳۰۰ دستگاه تانکر خریداری شده، اما در دولت چهاردهم و با وجود محدودیت‌های مالی، ۱۵۰ دستگاه تانکر جدید خریداری شده است.

وی افزود: این تانکرها در حال شماره‌گذاری و تجهیز هستند و به‌زودی ناوگان جدید آبرسانی عشایر به بهره‌برداری می‌رسد.

حرکت از علوفه خام به خوراک دام

میرزاوند با اشاره به مشکلات تأمین نهاده‌های دامی عشایر گفت: پس از حذف یارانه نهاده‌های دامی و افزایش قیمت برخی نهاده‌ها، ستاد بحران تشکیل شد و اقداماتی برای تأمین بخشی از نیاز عشایر از طریق تسهیلات و منابع حمایتی انجام گرفت.

وی تأکید کرد: راه‌حل پایدار، صرفاً توزیع علوفه نیست و باید به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: در روش استفاده از علوفه خام مرتعی، برای تولید یک کیلوگرم گوشت حدود ۲۰ کیلوگرم علوفه نیاز است، اما با تبدیل علوفه به خوراک دام و استفاده از جیره‌نویسی علمی، این میزان به حدود پنج تا شش کیلوگرم کاهش می‌یابد.

برنامه مرتع‌داری ۳۰ ساله برای عشایر

میرزاوند همچنین از توافق با سازمان منابع طبیعی برای تغییر الگوی بهره‌برداری عشایر از مراتع خبر داد و گفت: به‌جای پروانه‌های چرای یک‌ساله، طرح‌های مرتع‌داری ۳۰ ساله در اختیار عشایر قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این الگو، عشایر خودشان مدیریت مرتع را بر عهده خواهند داشت و همزمان تلاش می‌شود معیشت آنها از حالت تک‌محصولی خارج و به سمت فعالیت‌های متنوع هدایت شود.

توزیع ۳۸ هزار پنل خورشیدی میان عشایر

رئیس سازمان امور عشایر ایران درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفت: تاکنون حدود ۳۸ هزار دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل ویژه عشایر توزیع شده است.

میرزاوند افزود: این میزان تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نیاز جامعه عشایری را پوشش می‌دهد و به دلیل وابستگی مواد اولیه به واردات، توسعه این طرح با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: در صورت بازگشت ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی، هدف‌گذاری شده است نیاز عشایر به پنل‌های خورشیدی طی یک تا دو سال آینده تأمین شود.

اطلس ایل‌راه‌های کشور تهیه می‌شود

میرزاوند با اشاره به وجود حدود ۸۰ هزار کیلومتر ایل‌راه در کشور گفت: شناسایی، تعیین حریم و نشانه‌گذاری ایل‌راه‌ها در حال انجام است و اطلس ایل‌راه‌های ایران تهیه خواهد شد.

وی افزود: این اطلس برای جلوگیری از تعرض و تصرف ایل‌راه‌ها در سازمان نقشه‌برداری ثبت و در ضوابط شهرسازی نیز جانمایی خواهد شد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران در پایان گفت: جامعه عشایری یک فرصت مهم برای کشور است و تسهیل زندگی، افزایش بهره‌وری و تنوع‌بخشی به معیشت عشایر از برنامه‌های دولت چهاردهم است.