چهارمین رویداد قرآنی «خیزش میلیونی حافظان قرآن کریم» با حضور ۳۳۰ تیم چهار نفره در دو بخش آقایان و بانوان، همزمان در اراک و تعدادی از شهرستان‌ها و روستا‌های استان مرکزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ چهارمین دوره رویداد قرآنی «خیزش میلیونی حافظان قرآن کریم» با هدف ترویج و توسعه فرهنگ حفظ قرآن کریم و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم در استان مرکزی در حال برگزاری است.

مسئول برگزاری این رویداد در استان مرکزی گفت: این برنامه برای چهارمین سال متوالی برگزار می‌شود و امسال با رویکردی جدید، شرکت‌کنندگان در قالب ۳۳۰ تیم چهار نفره در دو بخش آقایان و بانوان به رقابت می‌پردازند.

مهین میرزایی افزود: این طرح در سال‌های نخست به صورت انفرادی برگزار می‌شد، اما امسال با تغییر شیوه برگزاری، تیم‌های چهار نفره در این رویداد قرآنی حضور دارند.

وی با اشاره به مردمی بودن این رویداد اظهار کرد: برنامه‌ها طی سه روز برگزار می‌شود و داوری شرکت‌کنندگان نیز در همین مدت انجام خواهد شد.

میرزایی ادامه داد: علاوه بر شهر اراک، این رویداد در تعدادی از شهرستان‌ها و روستا‌های اطراف نیز برگزار می‌شود و امروز و فردا برنامه‌های آن در روستا‌های اسفندان، چهرقان و میلاجرد در حال برگزاری است.

این رویداد با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، تقویت انس با قرآن و ایجاد زمینه برای مشارکت گسترده مردم در فعالیت‌های حفظ قرآن کریم برگزار شده است.