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روایتی از ایثار و از خودگذشتگی در مسیر مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب درقم و طلبهای که خودش را پل کرد؛ تا مردم از روی او عبور کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسیر تشییع رهبر شهیدمان، جایی که مردم برای ادامه مسیر با مانعی روبهرو شدند، طلبهای ایستاد، نگاهی به مسیر کرد و بیآنکه لحظهای تردید کند، خودش را پل کرد؛ تا مردم از روی او عبور کنند.
صحنهای که شاید برای امروز باشد، اما ریشه در روزهای دفاع مقدس دارد.
روزهایی که رزمندگان، برای عبور همرزمانشان از معبرهای دشوار، از جان و جسم خود میگذشتند و راه را برای دیگران باز میکردند.