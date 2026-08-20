روایتی از ایثار و از خودگذشتگی در مسیر مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب درقم و طلبه‌ای که خودش را پل کرد؛ تا مردم از روی او عبور کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسیر تشییع رهبر شهیدمان، جایی که مردم برای ادامه مسیر با مانعی روبه‌رو شدند، طلبه‌ای ایستاد، نگاهی به مسیر کرد و بی‌آنکه لحظه‌ای تردید کند، خودش را پل کرد؛ تا مردم از روی او عبور کنند.

صحنه‌ای که شاید برای امروز باشد، اما ریشه در روز‌های دفاع مقدس دارد.

روز‌هایی که رزمندگان، برای عبور همرزمانشان از معبر‌های دشوار، از جان و جسم خود می‌گذشتند و راه را برای دیگران باز می‌کردند.

امروز، همان روحیه ایثار هنوز زنده است؛ در طلبه‌ای که خودش را پل می‌کند، و در مردمی که بیش از پنج ماه است، شب‌ها به خیابان می‌آیند؛ نه فقط برای حضور، که برای پاسداری از ارزش‌های اسلامی و دفاع از نظام و آرمان‌هایی که برایش خون‌های بسیاری تقدیم شده است.