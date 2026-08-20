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در آخرین روز کاری حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری در گلستان ، بازارچه جدید اسکله بندرترکمن به بهره برداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری دادگستری استان، قرارداد ۴۵ ساله بازارچه بندرترکمن، بدون تشکیل پرونده قضایی و با تدبیر قضایی تعیین تکلیف شد و امروز مجموعه جدید الاحداث این مجموعه به بهرهبرداری رسید.
حیدر آسیابی در مراسم افتتاح پروژه تجاری جدید بازارچه بندرترکمن گفت: این طرح یکی از ثمرات سفرهای رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و دستور ایشان برای گرهگشایی از مشکلات چند دههای استان است.