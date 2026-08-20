سفیر ایران در ژنو؛
آمریکا خطر مسابقه تسلیحاتی در فضا را تشدید میکند
علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، امروز پنج شنبه در نشست کنفرانس خلع سلاح اظهار داشت: آمریکا خطر مسابقه تسلیحاتی در فضا را تشدید میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، امروز پنج شنبه در نشست کنفرانس خلع سلاح اظهار داشت: «تلاش آمریکا برای کسب برتری نظامی و راهبردی در ماورای جو، ضرورت حفظ فضا بهعنوان عرصهای کاملاً صلحآمیز را تحت تأثیر قرار داده و خطر فزاینده نظامیسازی و تسلیحاتیسازی آن را افزایش میدهد.»
سفیر کشورمان تصریح کرد: «توسعه قابلیتهای نظامی و تهاجمی فضایی آمریکا، از جمله ایجاد نیروهای نظامی فضایی، تعریف فضای ماورای جو بهعنوان عرصهی جدید برای نبرد و تلاش برای دستیابی به برتری یکجانبه، میتواند سایر کشورها را نیز به توسعه قابلیتهای متقابل سوق داده و چرخه خطرناک مسابقه تسلیحاتی در فضا را تشدید کند.»
بحرینی افزود: «بحث در مورد امنیت در ماورای جو باید زیرساختهای زمینی مرتبط با فعالیتهای فضایی را نیز دربرگیرد. جامعه بینالمللی باید حملات عمدی رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه زیرساختهای غیرنظامی و علمی مرتبط با فعالیتهای صلحآمیز فضایی ایران را محکوم کند. این حملات مغایر با حقوق بینالملل و تهدیدی علیه حق مشروع کشورها برای بهرهمندی صلحآمیز از فضاست.»
سفیر ایران همچنین تاکید کرد: «منظومههای ماهوارهای، ماهوارههای تجاری و سایر سامانههای فضایی نباید به ابزاری برای اقدامات خصمانه علیه سایر کشورها یا نقض حاکمیت آنها تبدیل شوند. شرکتهای ارائهدهنده خدمات فضایی، از جمله شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت ماهوارهای، نباید از ماهیت تجاری فعالیتهای خود بهعنوان پوششی برای تداوم ارائه خدمات و پشتیبانی نظامی در اقدامات تجاوزکارانه یا خصمانه علیه سایر کشورها سوءاستفاده کنند.»
بحرینی در ادامه یادآور شد که کشورهای در حال توسعه نیز همانند کشورهای دارای فناوری پیشرفته، از حق برابر و غیرتبعیضآمیز برای استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو برخوردارند و امنیت در فضا نباید صرفاً از منظر کشورهای توسعهیافته تعریف شود.
سفیر ایران در ژنو ضمن تاکید بر اینکه رویکردهای صرفاً داوطلبانه و غیرالزامآور قادر به تأمین امنیت در فضا نیستند و نمیتوانند جایگزین یک سند حقوقی الزامآور شوند؛ از جامعه بینالمللی خواست که از طریق کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد به عنوان تنها نهاد چندجانبه مذاکراتی در این حوزه، هر چه سریعتر مذاکرات برای تدوین یک سند جامع، غیرتبعیضآمیز و الزامآور حقوقی برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در ماورای جو را آغاز نماید.