سفیر ایران در ژنو؛

آمریکا خطر مسابقه تسلیحاتی در فضا را تشدید می‌کند

علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، امروز پنج شنبه در نشست کنفرانس خلع سلاح اظهار داشت: آمریکا خطر مسابقه تسلیحاتی در فضا را تشدید می‌کند.