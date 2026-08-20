وزیر جهاد کشاورزی گفت: در هفته دولت امسال هزار و ۹۲۵ طرح در کشور به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، غلامرضا نوری قزلجه در نشست شورای برنامه ریزی وتوسعه استان افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۴۹ همت اعتبار هزینه شده که ۱۴ و نیم همت آن مربوط به هرمزگان است.

وی گفت: طرح‌های قابل بهره‌برداری در هرمزگان عمدتاً در حوزه شیلات، ذخیره‌سازی گندم، سیلو، گلخانه و طرح‌های آب و خاک است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در کشور نیز بیشتر طرح‌ها در حوزه صنایع تبدیلی، آب و خاک، گلخانه، شیلات و آبزی‌پروری اجرا شده است.

نوری قزلجه با اشاره به فعالیت صیادان در دوران جنگ افزود: صیادان کشور، به‌ویژه در هرمزگان، زیر بمباران و در سایه جنگ نه‌تنها فعالیت خود را کاهش ندادند، بلکه میزان فعالیت آنها به شکل قابل توجهی افزایش یافت و با این تلاش، کشور از واردات هزاران تن ماهی بی‌نیاز شد.

وی با بیان اینکه خسارت‌های واردشده به صیادان در جنگ تحمیلی سوم نیز در حال بررسی و برنامه‌ریزی برای جبران است، گفت: برآورد خسارت مستقیم واردشده به صیادان حدود ۶ همت است و با احتساب خسارت‌های غیرمستقیم، این رقم ممکن است افزایش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از افزایش ۳۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: این افزایش تولید بدون دور ریز قابل توجه محقق شده است.

بیشتر بخوانید: بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی گندم در بندرعباس

نوری قزلجه گفت: تاکنون بیش از ۷۰۰ روستا بازار در کشور راه‌اندازی شده است و تولیدکنندگان محصولات خود را به صورت مستقیم در این بازار‌ها عرضه می‌کنند.

نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با طرح مطالبات صیادان و کشاورزان استان، بر ضرورت رفع مشکلات این قشر تأکید کردند.

نمایندگان هرمزگان خواستار بازسازی و بهسازی اسکله‌های صیادی، تسهیل صدور مجوز صید برای صیادان، اختصاص زمین برای اجرای طرح‌های پرورش میگو و تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش شیلات شدند.

همچنین پیگیری مطالبات گندمکاران و تأمین منابع لازم برای حمایت ازصیادان، از دیگر درخواست‌های نمایندگان مردم هرمزگان در این نشست بود.

استاندار هرمزگان نیز در این نشست گفت: استان هرمزگان با سطح زیر کشت ۱۶۶ هزار هکتار و تولید سالانه حدود ۴ میلیون تن محصول سه درصد از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است.

محمد آشوری با اشاره به اینکه هرمزگان رتبه ۵ کشور در راه اندازی گلخانه‌ها را دارد گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان، کشاورزی نوین با راه اندازی گلخانه‌ها در استان دنبال می‌شود.

آشوری افزود: خرمای مجول طرح بزرگی است که با همکاری شرکت ماهان در شهرستان بشاگرد درحال اجراست.

وی گفت: ۷۰ درصد از سطح زیر کشت استان با روش تحت فشار آبیاری می‌شود که در این زمینه هم در کشور پیشتاز هستیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز خواستار رسیدگی به باغ‌های لیموی استان شد که سالهاست با آفت جادوی جادوگر درگیر است.

آیت الله عبادی زاده گفت: زمین‌های استان شور است و باید محصولی در آن کشت شود که به شوری مقاوم باشد و محصول خوبی به بار بنشیند.

تسهیل صید در آب‌های فرا سرزمینی برای صیادان استان نیز از دیگر درخواست‌های نماینده ولی فقیه در هرمزگان بود و افزود: باید به کشاورزان مجوز و تسهیلات داده شود تا بتوانند برای صید انواع آبزیان به آب‌های خارج از سرزمین هم بروند.

آیت الله ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان نیز با بیان اینکه برای هرمزگان غنی زیبنده نیست مردمانش با فقر زندگی کنند گفت: هرمزگان ظرفیت‌هایی مانند دریا، سواحل و جزایری دارد که اگر از آن استفاده شود نه تنها استان توسعه می‌یابد بلکه کشور هم توسعه پیدا می‌کند.

امام جمعه اهل سنت بندرعاس نیز گفت: در طول جنگ ضرر و زیان زیادی به کشاورزان وارد شد و باید تلاش کنیم حق کشاورزان در تمام حوزه‌ها ادا شود.

شیخ یوسف جمالی افزود: صیادان و صاحبان لنج‌ها نیز در این جنگ دچار مشکلات زیادی شدند که با توجه به اینکه روزی صیادان فقط از همین راه است باید شریعاً به آن رسیدگی شود.

در این مراسم همچنین از خانواده‌های شهدای صیاد و ۱۲ خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم تجلیل شد و به بانوان جزیره هنگام نیز مجوز صید اعطا شد