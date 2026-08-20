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ایران در جمع برترین‌های درمان ناباروری جهان

به گفته رئیس سازمان نظام‌پزشکی، با دانش پزشکی متخصصان داخلی، ایران در درمان ناباروری و کاهش سرعت مرگ و میر مادران، در جایگاه سوم دنیا قرار دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۹- ۱۸:۲۸
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برچسب ها: درمان ناباروری ، باروری ، متخصصان داخلی ، زنان و زایمان
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