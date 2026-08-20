رئیس اورژانس آذربایجان شرقی از اعزام اورژانس هوایی برای انتقال مصدومان حادثه واژگونی یک دستگاه ون در شبستر خبر داد و گفت:این حادثه که صبح امروز رخ داد ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سعید قدیمی گفت: در پی واژگونی ون در شبستر اورژانس هوایی وارد عمل شد و با انجام عملیات انتقال هوایی دو مصدوم خانم ۱۷ و ۲۵ ساله را برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل کرد.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت سرعت در انتقال مصدومان حوادث ترافیکی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی نقش موثری در تسریع روند انتقال مصدومان و دسترسی آنان به مراکز درمانی تخصصی دارد.

قدیمی خاطرنشان کرد: این حادثه فوتی نداشت و در مجموع ۱۰ نفر مصدوم شدند که اقدامات امدادی و درمانی لازم برای آنان انجام گرفت.

گفتنی است واژگونی ون صبح امروز رخ داد و اورژانس هوایی برای انتقال دو تن از مصدومان این حادثه به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز به پرواز درآمد.