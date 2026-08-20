پخش زنده
امروز: -
تیم ملی ایران با کسب ۱۶ نشان، هفت طلا، یک نقره و هشت برنز در رقابتهای تکواندو پرزیدنتکاپ پاکستان، قهرمان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تکواندو پرزیدنتکاپ پاکستان طی سه روز برای نمایندگان ایران در بخش کیوروگی برگزار شد و ملیپوشان کشورمان با هدایت پیام خانلرخانی در بخش مردان و مهروز ساعی در بخش زنان در ۱۶ وزن زنان و مردان با کسب ۱۶ نشان، شامل هفت نشان طلا، یک نقره و هشت برنز به کار خود پایان دادند.
در روز نخست این رقابتها، پنج نشان طلا توسط ابوالفضل زندی، نسترن ولیزاده، رادین زینالی، حنا زرینکمر و آرین سلیمی و سه مدال برنز توسط امیرسینا بختیاری، یلدا ولینژاد و فاطمه احمدی برای ایران به دست آمد.
در روز دوم نیز مهدی حاجی موسایی با کسب نشان طلا، شاپرک نجفی با نقره و ساغر مرادی با نشان برنز روی سکو رفتند.
در سومین و آخرین روز مسابقات نیز دانیال بزرگی با کسب نشان طلا و ساینا کریمی، ناهید کیانی، سارا صوفی و محمدحسین یزدانی با کسب نشان برنز، پنج نشان دیگر برای ایران به ارمغان آوردند.
بدین ترتیب، ابوالفضل زندی، نسترن ولیزاده، رادین زینالی، حنا زرینکمر، آرین سلیمی، مهدی حاجی موسایی و دانیال بزرگی هفت نشان طلای ایران را کسب کردند؛ شاپرک نجفی صاحب نشان نقره شد و امیرسینا بختیاری، یلدا ولینژاد، فاطمه احمدی، ساغر مرادی، ساینا کریمی، ناهید کیانی، سارا صوفی و محمدحسین یزدانی نیز هشت نشان برنز را به نام خود ثبت کردند.
رقابتهای پرزیدنتکاپ پاکستان از ۲۶ مرداد آغاز شد و نمایندگان ایران در سه روز رقابت، موفق به کسب ۱۶ نشان شدند. تیم ملی تکواندو ایران با کسب ۷ نشان طلا، یک نقره و ۸ برنز و مجموع ۱۶ مدال، عنوان قهرمانی هشتمین دوره رقابتهای پرزیدنتکاپ آسیا در پاکستان را به خود اختصاص داد.
در جدول نهایی ردهبندی، کره جنوبی با کسب ۵ نشان طلا، ۴ نقره و ۶ برنز و مجموع ۱۵ مدال در جایگاه دوم ایستاد و قزاقستان با ۲ طلا، ۳ برنز و مجموع ۵ نشان رده سوم را به خود اختصاص داد.