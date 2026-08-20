عملیات وارسی پروازی و بررسی فنی روشنایی باند فرودگاه بین‌المللی شهدای جهرم، پس از اجرای طرح بهسازی سطوح پروازی، با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پروازهای فرودگاه شهدای جهرم از سال ۱۳۹۶ به مقاصد تهران و مشهد برقرار بود، اما در یک سال گذشته به‌دلیل برخی مشکلات زیرساختی پرواز ها متوقف شد و عملیات اجرایی برای رفع این مشکلات و بهسازی زیرساخت‌ها،کلید خورد.

اکنون برای نخستین‌بار پس از اجرای طرح بهسازی سطوح پروازی فرودگاه، مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری پس از ارزیابی فرودگاه و تأییدهای فنی لازم صادر شد.

اجرای موفقیت‌آمیز این عملیات، گامی مؤثر در تکمیل فرآیندهای فنی و عملیاتی فرودگاه بین‌المللی شهدای جهرم و فراهم‌سازی مقدمات آغاز دوباره فعالیت‌های رسمی پروازی، به‌ویژه امکان انجام پروازهای شبانه، به شمار می‌رود.

بر اساس برآوردها، با بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های فرودگاه، امکان پذیرش و جابه‌جایی سالانه تا ۵۰ هزار مسافر در فرودگاه بین المللی جهرم فراهم می شود.

برای تجهیز سطوح پروازی و اجرای سامانه روشنایی باند این فرودگاه، بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده است.

قرار است در آینده نزدیک پرواز به کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین نجف اشرف نیز در این فرودگاه انجام شود.