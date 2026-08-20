به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی از ۴۹ نفر از آزادگان و جانبازان شهرستان سراب تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از آزادگان و جانبازان گفت:شهرستان سراب با تقدیم ۵۰۰ شهید، ۹۰۰ جانباز و ۴۹ آزاده در دوران دفاع مقدس به نام شهدای تخریب لشکر عاشورا معروف است چرا اکثر رزمندگان و شهدای خط شکن عاشورایی از این منطقه بودند.
وی با اشاره به رشادتها و ایثارگریهای فرماندهان سراب در لشکر عاشورا و سرداران گردان تخریب و اطلاعات عملیات در دفاع مقدس افزود:هنرمندان و نهادهای فرهنگی باید با گردآوری خاطرات آزادگان این شهرستان ایستادگی و مقاومت آنان در برابر رژیم بعثی را ثبت و ضبط و این فرهنگ را به نسلهای آینده منتقل کنند.