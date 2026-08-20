به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی و گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از نخستین و تنها ذخیره‌گاه ژنتیکی بادام‌های وحشی کشور در فسا بازدید کردند.

محمدی نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و با نگاه مثبت معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تامین اعتبار برای توسعه این مرکز تحقیقاتی بزودی گونه‌های این مرکز مورد شناسایی جدید قرار خواهند گرفت و شناسنامدار می‌شوند و زمینه حرکت به سمت ثبت باغ گیاه‌شناسی و باغ ملی و استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های ژنتیکی، علمی، آموزشی و اکوتوریسم در این پایگاه فراهم خواهد شد.

او با بیان اینکه میان‌جنگل فسا به عنوان یکی از شاخص‌ترین رویشگاه‌های بادامِ وحشی در کشور شناخته می‌شود افزود: این منطقه با وسعتی افزون بر ۵۰ هزار هکتار، نه تنها یک زیست‌بوم، بلکه مخزنی غنی از تنوع‌زیستی و گونه‌های گیاهی نادر است و به زودی با ایجاد نهالستان و تولید نهال سالم بادام کوهی برای توزیع در سطح کشور در این مرکز راه اندازی خواهد شد.