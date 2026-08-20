دفترچه سوالات به همراه کلید اولیه آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵دفترچه سوالات به همراه کلید اولیه آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ اول شهریور منتشر می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: دفترچه سوالات به همراه کلید اولیه آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵دفترچه سوالات به همراه کلید اولیه آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ اول شهریور منتشر می شود.

کلید اولیه آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ عصر روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ بر روی وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از تاریخ مذکور هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند ، منحصرا"از طریق سامانه پاسخگویی الکترونیکی به این سازمان اعلام نمایند.