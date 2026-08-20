افتتاح واحد تولیدی اسفنج با سرمایهگذاری یک همت و اشتغالزایی برای ۲۰۰ نفر در زرندیه
همزمان با نزدیک شدن به هفته دولت، فاز دوم یک واحد تولیدی اسفنج و فوم سرد با سرمایهگذاری یک همت و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۰۰ نفر در شهر صنعتی مامونیه شهرستان زرندیه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این واحد تولیدی که با سرمایهگذاری کاملاً شخصی راهاندازی شده است، انواع فوم سرد و اسفنج را تولید میکند و محصولات آن در صنایع مختلف از جمله مبلمان، خودروسازی و بستهبندی کاربرد دارد.
امیر اکبری، مدیرعامل این واحد تولیدی، در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: در فاز دوم این مجموعه، تولید انواع فوم سرد و اسفنج در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای آن حدود یک همت سرمایهگذاری انجام شده است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۲۰۰ نفر فراهم شده و برآورد میشود بیش از هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم از فعالیت این واحد تولیدی منتفع شوند.
مدیرعامل واحد تولیدی اسفنج با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید گفت: با توجه به شرایط موجود، انتظار میرود مسئولان حمایت و پشتیبانی لازم را از تولیدکنندگان داشته باشند تا واحدهای تولیدی بتوانند مسیر دشوار تولید و سرمایهگذاری را با توان بیشتری ادامه دهند.
اکبری تأکید کرد: حمایت از تولید در همه بخشها میتواند زمینه توسعه واحدهای صنعتی، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید داخلی را فراهم کند.