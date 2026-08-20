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مسوولان بورس انرژی ایران برای آموزش و تأمین مالی صنایع استان اصفهان اعلام آمادگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل بورس انرژی ایران در نشستهای جداگانه با تعدادی از استادان دانشگاه استان اصفهان و فعالان اقتصادی حوزه انرژی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه در این گفتوگو ها، قابلیتهای صنایع استان اصفهان و همچنین ابزارهای بورس انرژی که میتوانند این نیازها را پاسخگو باشند به صنایع معرفی شد، گفت: دریافت دیدگاههای صنایع و فعالان اقتصادی برای ما همچون چراغ راهی است که مسیر شکلگیری رقابت سالم و افزایش جذابیت بازار را نشان میدهد.
محمد نظیفی افزود: بورس انرژی در حوزههای فیزیکی شامل بازار برق، هیدروکربنی و آب، زمینههای مختلفی برای تأمین مالی فراهم کرده است و در حوزه بهینهسازی مصرف و مدیریت سمت تقاضا، که امروز یکی از مسائل مهم ناترازی انرژی در کشور است، ابزارهای جدیدی همچون گواهی صرفهجویی گاز و برق توسعه یافته و معاملات قابلتوجهی در این زمینه انجام شده است.
وی گفت: از کل حجم معاملات بازار برق کشور، کمتر از ۱۰ درصد به استان اصفهان اختصاص دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به لزوم تقویت حضور صنایع استان اصفهان در عرضه و تقاضای بورس انرژی گفت: بخشی از ظرفیتها و دیدگاههایی که امروز در استان اصفهان وجود دارد، میتواند به توسعه بازار کمک کند و این انتظار وجود دارد که صنایع استان حضور فعالتری در بخشهای مختلف بورس انرژی داشته باشند.