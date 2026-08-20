مسئول اداره تحلیل معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در دوره کنونی جهاد تبیین و وحدت، راهکار مقابله با جنگ شناختی دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، پریشان مسئول اداره تحلیل معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفر به شهرستان بندرلنگه، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام و تقویت جهاد تبیین در برابر جنگ شناختی دشمن تأکید کرد.

وی گفت: در نشست با حضور علمای شیعه و اهل سنت شهرستان بندرلنگه موضوع وحدت و ضرورت حفظ انسجام در جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی شد.

مسئول اداره تحلیل معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به توصیه‌های راهبردی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره حفظ وحدت افزود: علمای شیعه و اهل سنت و همچنین کارشناسان حاضر، مباحثی را درباره ضرورت وحدت و انسجام در شرایط کنونی مطرح کردند.

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پریشان با اشاره به جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران گفت: عملیاتی‌سازی رهنمود‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه جهاد تبیین می‌تواند فرصت روایت‌سازی و روایت اول را از دشمن بگیرد و روایت واقعی صحنه و پیروزی‌های ملت ایران را در معرض دید مردم و جوانانی قرار دهد که در معرض جنگ شناختی دشمن هستند.

در سفرمسئول اداره تحلیل معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بندرلنگه نشستی با موضوع جهاد تبیین در شرایط حساس و خطیر کنونی برگزار و به پرسش‌های حاضران درباره مسائل مختلف، از جمله آینده جنگ میان ایران و آمریکا، موضوع مذاکره و الزامات یک مذاکره هوشمندانه و عزتمندانه پاسخ داده شد.