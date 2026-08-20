همایش فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج طلاب، با حضور جمعی از مسئولان حوزوی و سپاه الغدیر و فرماندهان پایگاه‌های بسیج طلاب، در استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همایش فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج طلاب استان یزد با هدف تبیین و توجیه مأموریت‌های بسیج طلاب، تقویت نقش‌آفرینی طلاب و حوزه‌های علمیه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، بررسی مسائل و مطالبات فرماندهان پایگاه‌ها و ترسیم مسیر فعالیت‌های سال آینده در سالن امام خمینی (ره) مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد برگزار شد.

در این همایش، حجت‌الاسلام کریم‌بیگی نماینده ولی‌فقیه در سپاه الغدیر یزد، با تأکید بر ظرفیت کم‌نظیر روحانیان و طلاب در عرصه تربیتی و اجتماعی، نقش حوزه‌های علمیه را در انتقال معارف، تقویت هویت دینی، انقلابی و تربیت نیرو‌های مؤثر مورد توجه قرار داد و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت در مسیر تقویت گفتمان انقلاب اسلامی تأکید کرد.

سرهنگ حمیدرضا محدث جانشین فرمانده سپاه الغدیر در بسیج اقشار یزد نیز در ادامه، به تشریح مأموریت‌ها و الزامات فعالیت بسیج پرداخت و چهار محور جذب، آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری نیرو‌ها را از مراحل اساسی در این مسیر برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در بسیج طلاب، اظهار داشت که فعالیت بسیجی باید از مرحله عضویت فراتر رفته و به تربیت، کادرسازی و به‌کارگیری نیرو‌های توانمند در عرصه‌های مختلف منجر شود.

سرهنگ محدث همچنین جهاد تبیین را از مأموریت‌های مهم بسیج دانست و بر ضرورت تقویت قدرت تحلیل، اقناع و توانمندی‌های رسانه‌ای و اجتماعی طلاب تأکید کرد.

فرماندهان پایگاه‌ها همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان بسیج طلاب و مدارس علمیه، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و فراهم کردن زمینه حضور فعال‌تر طلاب در برنامه‌های بسیج تأکید کردند.

در این همایش، بر این نکته تأکید شد که فعالیت پایگاه‌ها نباید به اجرای برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید با جذب هدفمند، تربیت نیرو، کادرسازی و طراحی فعالیت‌های مستمر و جذاب زمینه حضور مؤثر و ماندگار طلاب را فراهم کرد.

ضرورت حضور فعال و هدفمند بسیج طلاب در فضای مجازی از دیگر محور‌های مورد توجه در این نشست بود.

همچنین در این همایش، با توجه به حضور گسترده نوجوانان و جوانان در شبکه‌های اجتماعی، بر لزوم آموزش سواد رسانه‌ای، توانمندسازی طلاب در تولید محتوای مؤثر، تقویت کانال‌ها و گروه‌های رسانه‌ای و شناسایی و به‌کارگیری طلاب توانمند در عرصه رسانه تأکید شد.

همچنین توسعه فعالیت‌های سایبری و بهره‌گیری از ظرفیت طلاب جوان برای تولید محتوای فرهنگی، اجتماعی و تبیینی، از جمله راهکار‌های مطرح‌شده برای متناسب‌سازی فعالیت‌های بسیج در این همایش بود.