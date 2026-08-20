بهره برداری از ایکسری کامیونی گمرک جلفا در هفته دولت
ناظر گمرکات آذربایجانشرقی از آمادهسازی کامل دستگاه ایکسری کامیونی گمرک جلفا و بهرهبرداری از آن در هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،علیاصغر عباسزاده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی در منطقه آزاد ارس اظهار کرد:دستگاه ایکسری کامیونی گمرک جلفا مراحل آزمایش و اخذ استانداردهای لازم را پشت سر گذاشته و در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از تجهیز گمرک نوردوز به دو دستگاه ایکسری مسافری خبر داد و افزود: این تجهیزات در حال انتقال به گمرک نوردوز است و سالن ورودی این گمرک نیز به امکانات مورد نیاز مجهز خواهد شد.
عباسزاده با اشاره به افزایش تردد در مرزهای زمینی گفت: بخشی از تردد تجاری به مرزهای جادهای منتقل شده که افزایش حجم ورود و خروج و ایجاد صفهای طولانی را به دنبال داشته است.
ناظر گمرکات آذربایجانشرقی بر ظرفیت مرز جلفا برای توسعه تجارت و ترانزیت تاکید کرد و گفت: تقویت دیپلماسی اقتصادی با نخجوان میتواند به کاهش هزینههای ترانزیت و افزایش تردد تجار از این مرز کمک کند.