رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین از فراهم شدن امکان حک مجدد شماره موتور و شاسی خودرو برای اولین بار در استان خبر داد و گفت: با استقرار این دستگاه، مالکان خودرو‌های استان از این پس نیازی به مراجعه به تهران ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ "سید علی آسیایی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با عنایت به مطالبات شهروندان و پیگیری های مستمر پلیس راهور استان، خوشبختانه زمینه های لازم برای استقرار دستگاه حک مجدد شماره شاسی و بدنه خودرو فراهم گردید که ثمره آن ، حذف فرایند مراجعه به پایتخت و تسهیل امورات مالکان خودرو در سطح استان خواهد بود.

وی در ادامه افزود: پیش از این، خودروهایی که بر اساس ضوابط، به‌دلیل تعویض اتاق یا موتور نیازمند حک مجدد شماره بودند، ناچار به طی مسافت طولانی و مراجعه به مرکز تعویض پلاک در تهران بودند که این امر موجب اتلاف وقت و هزینه‌های اضافی برای شهروندان می‌شد.

رئیس پلیس راهور استان قزوین تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده و راه‌اندازی این دستگاه در مرکز تعویض پلاک شهرستان قزوین، این خدمت ارزشمند اکنون در داخل استان ارائه می‌شود و شهروندان قزوینی دیگر برای انجام این فرآیند، نیازمند سفرهای برون‌شهری نخواهند بود.

سرهنگ سید علی آسیایی تصریح کرد: این دستگاه از حدود 20 روز پیش به مجموعه تعویض پلاک استان اضافه شده و شهرستان‌های تابعه نیز برای انجام حک مجدد شماره موتور و شاسی، باید به مرکز تعویض پلاک استان مراجعه کنند.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به محل استقرار این دستگاه خاطرنشان کرد: این خدمت در همان مرکز تعویض پلاک شهرستان قزوین، واقع در آزادراه قزوین–کرج، به شهروندان ارائه میشود و مالکان خودروها میتوانند با مراجعه به همین محل، فرایند حک مجدد شماره موتور و شاسی را انجام دهند.

سرهنگ آسیایی در پایان با تاکید بر ارائه این خدمت بدون محدودیت تعداد و برای تمامی خودروهای مشمول، در چارچوب ضوابط ، هدف از این اقدام را تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، کاهش هزینه‌ها و زمان انتظار شهروندان، و همچنین ارتقاء کیفیت خدمات انتظامی برشمرد.