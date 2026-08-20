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مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه حق و تجدید میثاق با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در مهاباد با حضور مسئولان، نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم برگزار شد. سخنرانان این مراسم، حضور مقتدرانه مردم در صحنه را عامل اصلی شکست نقشههای دشمنان و پشتوانه امنیت و اقتدار کشور دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مراسم ویژهای با حضور حجتالاسلام ابراهیم داداشپور، مسئول عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد و جمعی از کارکنان نیروهای مسلح و شهروندان برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام علی صحرانورد، رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه منطقهای شمالغرب ارتش، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، تصریح کرد: حضور مقتدرانه مردم در صحنه، تجدید بیعت با رهبری و حمایت همهجانبه آنان از نیروهای مسلح، مهمترین پشتوانه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات است.
حجتالاسلام صحرانورد با اشاره به شرایط خاص کشور در ماههای اخیر گفت: با گذشت ۱۷۰ روز، همچنان شاهد جوشش روحیه انتقامخواهی و ایستادگی در میان مردم هستیم.
تشییع باشکوه شهید خدمت، نمایش قدرت بینظیری بود که نگاه جهانیان را خیره کرد و حضور بالغ بر ۴۵ میلیون نفر در این مراسم، پاسخی قاطع به دشمنان نظام بود.
در بخش پایانی این مراسم، برنامههای معنوی شامل نوحهخوانی و سینهزنی با حضور پرشور شرکتکنندگان اجرا شد و حاضرین بار دیگر بر ادامه راه شهدا و دفاع از مرزهای کشور تأکید کردند.