به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی متقیان گفت: از مجموع داوطلبان، ۶ هزار و ۲۸ نفر آقا و ۸ هزار و ۲۶۰ نفر هم خانم هستند.

وی همچنین با یادآوری ثبت‌نام بیش از ۱۰ هزار و ۲۱۰ داوطلب در کنکور فرهنگیان، افزود: استقبال گسترده از کنکور فرهنگیان، نشان از علاقه جوانان استان به تعلیم و تربیت و نقش‌آفرینی در مدرسه و کلاس درس دارد.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه در سراسر کشور در حال برگزاری است و روند نظارت بر حوزه‌های امتحانی تا پایان آخرین جلسه آزمون ادامه خواهد داشت.