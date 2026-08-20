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مدیرکل آموزش و پرورش استان در حاشیه بازدید از آزمون کنکور گفت: ۱۴ هزار و ۲۸۸ داوطلب در ۸ شهرستان استان در آزمون با هم رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی متقیان گفت: از مجموع داوطلبان، ۶ هزار و ۲۸ نفر آقا و ۸ هزار و ۲۶۰ نفر هم خانم هستند.
وی همچنین با یادآوری ثبتنام بیش از ۱۰ هزار و ۲۱۰ داوطلب در کنکور فرهنگیان، افزود: استقبال گسترده از کنکور فرهنگیان، نشان از علاقه جوانان استان به تعلیم و تربیت و نقشآفرینی در مدرسه و کلاس درس دارد.
آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه در سراسر کشور در حال برگزاری است و روند نظارت بر حوزههای امتحانی تا پایان آخرین جلسه آزمون ادامه خواهد داشت.