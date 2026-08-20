نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی روستای «کوچک علیا» سقز با سرمایه‌گذاری حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان در آیین بهره‌برداری از این نیروگاه با اشاره به غفلت از پروژه‌های انرژی خورشیدی در استان، گفت: پروژه سقز، ضعف ولتاژ مسیر بوکان را ارتقا خواهد داد.

قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) هم گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور با مشارکت صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی تا پایان سال به ۷۰۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد.

حمیدرضا عظیمی در ادامه گفت: این نیروگاه در قالب فراخوان احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وزارت نیرو احداث شده و از حمایت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، صندوق توسعه ملی، بانک تجارت و شرکت توانیر برخوردار بوده است.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در دو سال اخیر از ۷۰۰ مگاوات به بیش از ۵ هزار مگاوات اظهار کرد: ایران در منطقه آسیا، رتبه سوم را در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر به خود اختصاص داده است.

محمودی، سرمایه گذار این پروژه هم با اشاره سرمایه‌گذاری در این طرح گفت: برای این طرح سرمایه‌گذاری حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است که با نام شرکت کارسازان روژان آبنوس این پروژه احداث شده است که با توجه به شاخصه‌های آن این طرح تا ۶ مگا وات هم قابل ارتقا است.

گفتنی است این طرح در زمینی به مساحت ۵ هکتار در روستای کوچک علیا از توابع شهرستان سقز با اشتغالزایی مستقیم بیش از ۱۰ نفر احداث و آغاز به کارکرد.