فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری دو سارق به عنف که از عابرین پیاده اقدام به سرقت می‌نمودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر سرقت به عنف مدارک و مبلغی وجه نقد در شهرک مهدی آباد شیراز از عابر پیاده، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۳۷ بهارستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت دو سارق به عنف سابقه‌دار که در حال پرسه زنی برای انتخاب سوژه بودند را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز گفت: متهمین به بزه انتسابی اعتراف نمودند و پس از تشکیل پرونده برای تحقیقات بیشتر و کشف سرقت‌های احتمالی به وقوع پیوسته از سوی متهمین تحویل پلیس آگاهی شدند.