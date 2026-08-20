اربعین؛ فرصت تجدید عهد با شهدا و ایستادگی در برابر ظلم
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اربعین حسینی فرصتی برای تجدید عهد با شهدا و آرمانهای آنان است و امروز باید با ادامه راه شهدا، در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
آیتالله محسن اراکی در مراسم اربعین «قائد شهید امت» در مصلای بیتالمقدس اراک، با اشاره به فلسفه اربعین گفت: خاندان سیدالشهدا (ع) در روز اربعین به کربلا آمدند تا بر تداوم راه و آرمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پیمان ببندند.
وی افزود: اربعین فرصتی برای تجدید عهد با مسیر حق و آرمانهای شهداست و یکی از خطرهای امروز، تحریف پیام شهداست.
آیتالله اراکی شهید را پرچمدار مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم دانست و گفت: خونخواهی شهید به معنای کینهورزی شخصی نیست، بلکه مقابله با ظلم و دفاع از عدالت، امنیت و آزادی انسانهاست.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران، دشمنی با راه، آرمان و استقلال ملت ایران است و تجربه کشورهای منطقه نشان داده است که تسلیم شدن در برابر استکبار، عزت و استقلال به همراه ندارد.
وی با اشاره به قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افزود: قیام امام حسین (ع) دعوای شخصی نبود، بلکه دفاع از دین، عدالت، آزادگی و کرامت انسان بود.
آیتالله اراکی در پایان گفت: امروز در اربعین قائد شهید امت، با شهدا پیمان میبندیم که راه آنان را ادامه دهیم، در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کنیم و از دشمنان انتقام بگیریم.