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۳۲ طرح کشاورزی در هرمزگان با ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان هزینه امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان اظهار کرد: در هفته دولت امسال یکهزار و ۹۲۵ طرح در حوزه کشاورزی سراسر کشور با اعتباری حدود ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: بیشترین میزان اعتبار این پروژهها به استان هرمزگان اختصاص یافته و در این استان حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای ۳۲ پروژه اختصاص داده شده است که بخشی از آنها امروز به بهرهبرداری رسید.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری انجامشده در این پروژهها از طرف بخش خصوصی صورت گرفته و ایجاد ظرفیت و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور سرمایهگذاران، حاصل اقدامات مسئولان استان است.
نوری قزلجه با اشاره به ظرفیتهای هرمزگان در حوزه دریا و جزایر گفت: دولت چهاردهم توسعه دریاپایه و دریامحور را بهصورت جدی دنبال میکند و با توجه به ظرفیت بالای سواحل و جزایر کشور، باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود.
وی تأکید کرد: جزایر هرمزگان ظرفیتهای ویژهای دارند و وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری مسئولان محلی، برنامههای توسعهای این مناطق را با نگاه ویژه دنبال کند.
افزایش ۳۳ درصدی صادرات محصولات کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت بازار محصولات کشاورزی گفت: طی حدود یک سال و نیم گذشته صادرات محصولات کشاورزی کشور ۳۳ درصد افزایش یافته و شرایط نسبت به گذشته که گاهی محصولات تولیدی روی دست کشاورزان باقی میماند، بهبود یافته است.
نوری قزلجه افزود: سیاست دولت حمایت از تولید داخل و تولیدکننده داخلی است و هرجا نیاز به اصلاح سیاست، دستورالعمل یا اقدام فوری باشد، وزارت جهاد کشاورزی وارد عمل خواهد شد.
وی با اشاره به ایجاد روستابازارها گفت: نزدیک به ۷۰۰ روستابازار با همکاری سازمان تعاون روستایی و تشکلهای بخش کشاورزی شکل گرفته است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را مستقیم عرضه کنند و واسطههای غیرضروری از زنجیره حذف شوند.
امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی حفظ شد
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به شرایط کشور در ۱۵ ماه گذشته گفت: با وجود خشکسالی، تحریم، ناترازی انرژی و دو جنگ، امنیت غذایی کشور دچار اختلال نشد و در برخی بخشها نیز شاهد رشد تولید و خودکفایی بودیم.
نوری قزلجه افزود: در حوزه گوشت مرغ، واردات متوقف شده و ایران اکنون به صادرکننده این محصول تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: این دستاورد حاصل تلاش کشاورزان، صیادان، بهرهبرداران، گلخانهداران و مجموعه مدیران بخش کشاورزی است و با وجود جنگ و تحریم، حتی برای یک ساعت نیز در هیچ روستایی با نبود یا کمبود مواد غذایی مواجه نشدیم.
پیگیری مشکلات باغداران و صیادان هرمزگان
نوری قزلجه درباره بیماری لیمو در هرمزگان گفت: این موضوع در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده و اگر امکان حل آن در استان وجود نداشته باشد، از ظرفیتهای ملی برای رفع مشکل استفاده خواهد شد.
وی درباره خسارتهای واردشده به قایقها و فعالان صیادی در جریان جنگ اخیر نیز اظهار کرد: گزارش خسارتها در دولت مطرح شده و موضوع جبران خسارت صیادان آسیبدیده در حال پیگیری است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر اولویت افراد بومی در واگذاریها و صدور مجوزها تأکید کرد و گفت: در واگذاری ظرفیتها و صدور مجوزها، اصل بر اولویت دادن به افراد بومی است.
تأکید بر حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده
نوری قزلجه با اشاره به ضرورت تنظیم بازار گفت: سیاست دولت این است که ضمن حمایت از تولیدکننده، از مصرفکننده و بازار نیز حمایت شود تا هم منافع کشاورزان حفظ شود و هم مایحتاج ضروری مردم با ثبات و شرایط مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.
وی افزود: از حدود اسفندماه روند تورم خوراکیها کاهشی بوده و در ماه گذشته نیز تورم مواد غذایی حدود ۲.۵ درصد اعلام شده است.