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روند هفتگی بازار سرمایه

بازار سرمایه در ادامه روند متعادل و صعودی خود، این هفته هم در مدار مثبت قرار گرفت. نقدینگی سرمایه گذاران میان هفتصد نماد و شرکت فعال بورسی جابه‌جا شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۹- ۱۸:۰۴
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برچسب ها: بورس ، بازار سرمایه ، شاخص کل بورس
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