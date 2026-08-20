به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی خرمبید گفت: در بازرسی از یک دستگاه کامیون ۴ تن زغال فاقد مجوز در این شهرستان کشف شد.

سرهنگ عبدالرضا زارع گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و جاده‌های اصلی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از قسمت بار ۴ تن زغال فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را یک میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی خرمبید بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل بار مربوطه برای رسیدگی به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل داده شد.