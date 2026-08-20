زهرا صادقی، بانوی داور شمشیربازی کیش در مسابقات قهرمانی جوانان کشور، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دختر میناب، قضاوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان کشور در بخش بانوان و در اسلحه اپه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دختر میناب به میزبانی تهران برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۷۳ شمشیرباز جوان در قالب ۱۱ گروه به رقابت پرداختند و در مجموع ۲۸۱ دیدار در مراحل گروهی و حذفی برگزار شد و از این تعداد، ۲۲۸ دیدار در مرحله گروهی و ۵۳ دیدار در مرحله حذفی انجام شد.

زهرا صادقی، بانوی داور شمشیربازی کیش، قضاوت مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان کشور در بخش بانوان را بر عهده داشت.