تکواندوکار آذربایجانشرقی قهرمان مسابقات پرزیدنت کاپ پاکستان
رادین زینالی تکواندوکار آذربایجانشرقی و اهل میانه با برتری برابر تمامی رقبای خود عنوان قهرمانی مسابقات پرزیدنت کاپ پاکستان در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم مردان را به دست آورد.
وی در مرحله نیمهنهایی مقابل فروم پاتجو از تایلند قرار گرفت و با پیروزی ۲ بر صفر راهی دیدار نهایی شد.
زینالی در فینال نیز برابر کاسیمخوجیف ازبکستانی به برتری ۲ بر صفر رسید تا با ثبت چهار پیروزی عنوان قهرمانی وزن منهای ۷۴ کیلوگرم مسابقات پرزیدنت کاپ پاکستان را از آن خود کند.