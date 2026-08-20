رادین زینالی تکواندوکار آذربایجان‌شرقی و اهل میانه با برتری برابر تمامی رقبای خود عنوان قهرمانی مسابقات پرزیدنت کاپ پاکستان در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم مردان را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رادین زینالی تکواندوکار آذربایجان‌شرقی دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر رحیم خان محمد از پاکستان را شکست داد و در دور دوم نیز با همین نتیجه از سد کانگ ایون‌سئو از کره جنوبی گذشت.

وی در مرحله نیمه‌نهایی مقابل فروم پاتجو از تایلند قرار گرفت و با پیروزی ۲ بر صفر راهی دیدار نهایی شد.

زینالی در فینال نیز برابر کاسیمخوجیف ازبکستانی به برتری ۲ بر صفر رسید تا با ثبت چهار پیروزی عنوان قهرمانی وزن منهای ۷۴ کیلوگرم مسابقات پرزیدنت کاپ پاکستان را از آن خود کند.