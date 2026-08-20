به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی ممسنی گفت: مأموران این فرماندهی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در هفته گذشته، ۵۵ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف را توقیف و روانه پارکینگ کردند.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی بیان کرد: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرایم و برخورد با تخلفات حادثه ساز، طرح کنترل وسایل نقلیه متخلف در هفته گذشته در سطح شهرستان ممسنی اجرا شد.

او افزود: در جریان اجرای این طرح، ۵۵ دستگاه موتورسیکلت و خودرو به علت فاقد پلاک بودن، نداشتن مدارک قانونی و گواهینامه، مخدوش بودن پلاک و تغییر وضعیت توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی ممسنی با تأکید بر اینکه پلاک، هویت وسیله نقلیه است، گفت: هرگونه مخدوش کردن، پوشاندن یا تغییر غیرمجاز پلاک و نیز تغییر وضعیت غیرقانونی خودرو، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.