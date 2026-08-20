جمعی از نمازگزاران مسجد ابوذر غفاری، پرچم خونخواهی قائد شهید امت را برافراشتند و بر انتقام سخت از جنایتکاران تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جمعی از نمازگزاران مسجد ابوذر غفاری شهرک رزمندگان یزد، پرچم خونخواهی قائد شهید امت را برافراشتند و بر انتقام سخت از جنایتکاران تاکید کردند.

در آستانه روز جهانی مساجد و چهلمین روز تدفین قائد شهید امت، فردا نیز پرچم خونخواهی قائد شهید امت، در نماز جمعه سراسر استان یزد به اهتزار در می‌اید.

۳۰مرداماه روز جهانی مساجد در تقویم نامگذاری شده است.